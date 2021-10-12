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İzmir'de boş arazide vücut parçaları ile tıbbi atıklar bulundu

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de boş arazide vücut parçaları ile tıbbi atıklar bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları ile tıbbi atıklar bulundu.

TORBALI, İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları ile tıbbi atıklar bulundu.

Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu alanda, insana özgü organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Bulunan malzemeler ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildi.

Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmasının yanı sıra Kaymakamlığın idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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