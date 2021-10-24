İzmir'de bir eve kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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İzmir'de bir eve kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de bir eve kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Urla ilçesinde bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 filtreli içime hazır sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinde bir eve düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 filtreli içime hazır sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güvenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde kaçak sigara alışverişi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler; 13 bin 500 filtreli sigara, 9 bin şeffaf paket, 2,5 kg açık tütün, 8 pipo tütünü, 4 elektronik sigara likiti ve 2 elektronik sigara ve şarj cihazı ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli M.E. (48) ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

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