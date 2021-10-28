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İzmir'de binlerce makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de binlerce makaron ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 140 bin adet makaron ve pipo tütünü ele geçirildi.

BAYINDIR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda 140 bin adet makaron ve pipo tütünü ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde kaçak tütün ve sigara bulundurulduğunda dair bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreslere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 120 bin boş makaron, 20 bin dal dolu makaron ve 3 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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