İzmir'de binlerce adet kaçak tıbbi malzeme ele geçirildi

İZMİR (İHA) - İzmir'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak yollarla ülkeye sokulan ve diş hekimliğinde kullanılan 22 bin 400 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanal tedavi ürünleri, dolgu yapıştırıcısı, takım diş, diş seramik parlatıcısı, diş kesim frezi ve geçici dolguların izinsiz olarak piyasaya sürüldüğüne yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygun görülmeyen ürünlerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Ekiplerce adreste yapılan aramalarda kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan 22 bin 400 adet diş hekimliğinde kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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