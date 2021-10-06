İzmir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

Üçkonak Mahallesi'nde M.M. ( 31) ile O.G (31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G, bıçakla M.M'yi yaraladı. Kavgayı ayırmak için araya giren M.K. de elinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kavganın ardından kaçan O.G, Ödemiş Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.