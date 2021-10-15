Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı - Haberler
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Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu bir İşçi yaralandı.

Peker Mahallesi 5046 Sokak'taki bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle beton kalıbı çöktü.

Çökme sonucu işçi Bayram D. (53) yaralandı.

Yaralı işçi sağlık ekiplerince, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı

Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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Haber: Beton kalıbının çökmesi sonucu bir inşaat işçisi yaralandı - Haberler
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