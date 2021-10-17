İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğunu öne sürülen Osman, aşı karşıtları mitinginde ortaya çıktıİZMİR'de aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' adı altında düzenlediği mitinge katılanlar, maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi.

İZMİR (DHA) - Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğunu öne sürülen Osman, aşı karşıtları mitinginde ortaya çıktı

İZMİR'de aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' adı altında düzenlediği mitinge katılanlar, maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen ve mitingde bir de konuşma yapan Abdulvali Buğrahan Osman, açıklamalarının ardından polis tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Oturma müsadesi olduğu anlaşılan Osman serbest bırakıldı.

Aşı karşıtları İstanbul ve Ankara'dan sonra bu kez İzmir'de düzenlenen mitingde bir araya geldi. 'Büyük Uyanış' adı altında Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitinge gelenler yapılan üst aramasıyla alana giriş yaptı. Aşı karşıtları polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayarak maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla alana giren aşı karşıtları, aşı olmayacaklarını vurguladı.

Mitingin konuşmacıları arasında Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen Abdulvali Buğrahan Osman da vardı. Kürsüye çıkan Osman bir de konuşma yaptı. Konuşması bittikten sonra kürsüden inen Osman'a İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde Türkiye'de oturma izni olduğu belirlenen Osman serbest bırakıldı. Bazı vatandaşların Osman ile fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştığı da görüldü. Osman, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmüş, Gölbaşı Belediyesi'nin, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda da konuşma yapmıştı.

Abdulvali Buğrahan Osman, mitingin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı olmadığı iddialarını kabul etmedi. Osman, "Tüm dünyanın gözü önünde yapılan seçimi kazandım. 11 aydır kimse bir şey söylemezken, 3 gün önce Gölbaşı'nda 50 bin kişinin gözü önünde Doğu Türkistan'ın dertlerini anlattıktan sonra bana sahte olduğumu söylemeye başladılar. Çin Cumhurbaşkanı bana iftira atıyor. Bu olaylar bile Doğu Türkistan'ın gündem olmasını sağladı. Çin baskısından dolayı topraklarımızda seçim yapmamız mümkün değil. Biz de İstanbul'da seçim yaptık. Dünya üzerinde 5 milyon Doğu Türkistanlı var. Onlar vekil çıkardı ve 3 aday yarıştık. Çin ve FETÖ medyaları yalan haber yapıyor" dedi. Yapılan konuşmaların ardından miting olaysız bir şekilde sona erdi.

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI

İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Edis Derya Tuna İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Muslera Metin Oktay Stefan Kuntz Abdullah Avcı Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İZMİR'DE AŞI KARŞITLARI MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 20:14:30. #1.17#