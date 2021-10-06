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İzmir'de vahşet: 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de vahşet: 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü

İzmir'n Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - İzmir'n Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü. Olayı gerçekleştiren zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ÖZ OĞLU SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Fatma Saman ile aynı binada altlı üstlü yaşayan oğlu Mehmet Saman (71), annesini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Fatma Saman'ın cansız bedeni, olay yerinde savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

İzmir'de vahşet: 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü

İzmir'de vahşet: 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü

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