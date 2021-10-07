İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet S'nin (71) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Osman Aksüner mahallesinde dün bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri, 2 katlı binada oğlu Mehmet S. ile altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alınmıştı.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

 Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri... İstinaftan, anne babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici
Magazin Burak Sergen
Spor Ali Koç Muslera Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de 96 yaşındaki annesini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:13:52. #1.11#