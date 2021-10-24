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Son dakika haberleri | İzmir'de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK'lı kadın terörist yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | İzmir'de 8 yıl hapis cezası bulunan PKK'lı kadın terörist yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Urla ilçesinde, silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari kadın terörist, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, silahlı terör örgütü Pkk üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan firari kadın terörist, polis ekiplerince yakalanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün ilçede bulunan Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde cadde üzerinde M.A. (59) isimli kadının kullanmış olduğunu tespit ettikleri aracı durdurdu. Durdurulan araçta yakalanan ve hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmaktan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan M.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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