İZMİR (İHA) - İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İZMİR - İzmir'de son bir haftada yapılan operasyonlarda 33 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ekim tarihleri arasında il genelinde çeşitli adreslere 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 318 bin adet makaron, 799 bin adet sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 adet kaçak sigara malzemesi, 9 bin 305 adet sikke, 497 adet tarihi eser, 22 bin 400 adet kaçak emtia ürünü, 25 adet cep telefonu ile 1 adet tüfek ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.