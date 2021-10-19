İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

İZMİR'de, polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İZMİR'de, polisin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon lira olan kaçak ürünler ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11-17 Ekim'de, kent genelinde 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 milyon 318 bin makaron, 799 bin sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 kaçak alkol malzemesi, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser, 22 bin 400 emtia, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin, 33 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.


İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak

Sedat Peker'in videolarında bahsettiği darp ve tehditten gözaltına alınan Halil Falyalı, tutuklu yargılanacak

 Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title