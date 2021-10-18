İzmir'de 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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İzmir'de 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bir araç içerisinde 215 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, Demircili Mahallesi istikametinden ilçe merkezine gelen bir araç içerisinde yüklü miktarda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan araç içerisinden, 10 ayrı çuval içerisinde 215 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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