İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheliye işlem

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 4-10 Ekim tarihleri arasında 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 166 bin 800 adet kaçak sigara, 9 milyon 300 bin makaron, 300 kilogram tütün, 41,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 31 yılan derisi, 10 cep telefonu, bin 560 elektronik malzeme ve otomobil ele geçirildi. Olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - İZMİR

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