İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheliye işlem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheliye işlem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheliye işlem

İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 4-10 Ekim tarihleri arasında 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 166 bin 800 adet kaçak sigara, 9 milyon 300 bin makaron, 300 kilogram tütün, 41,5 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 31 yılan derisi, 10 cep telefonu, bin 560 elektronik malzeme ve otomobil ele geçirildi. Olaylarla ilgili 15 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

 HDP binasındaki saldırının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

HDP binasındaki saldırının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

 Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi

Yol kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar! Büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Nihal Yalçın Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de 10 ayrı kaçakçılık operasyonunda 15 şüpheliye işlem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 19:01:37. #1.17#