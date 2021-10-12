İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
İzmir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişinin iş yerinde pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişinin iş yerinde pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül'de Alaçatı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde M.Z'nin pompalı tüfekle yaralanması olayına karışan Ö.V.K'nin, Kemalpaşa ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.V.K'yi, Armutlu Mahallesi'nde saklandığı iş yerinde, olayda kullandığı pompalı tüfekle yakaladı.

Cezaevi firarisi de olduğu belirlenen Ö.V.K. hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, M.Z'nin vurulmasında azmettirici olduğu öne sürülen S.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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