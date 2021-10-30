İzmir, Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş Yıl Dönümünü Coşkuyla Kutladı

İZMİR (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de büyük coşku ve gururla kutlandı.

Cumhuriyetimizin 98. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, 28 Ekim Perşembe günü, Vali Yavuz Selim Köşger ve il protokolünün katıldığı çelenk sunma programıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na ilk olarak Vali Köşger tarafından valilik çelengi takdim edildi. Garnizon ve büyükşehir belediyesinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluş çelenklerinin sunumunu takiben saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk sunma töreni, İstiklal Marşı eşliğinde şanlı Türk bayrağımızın göndere çekilmesiyle tamamlandı.

29 Ekim günü ise sabah saatlerinde hükümet konağında gerçekleştirilen tebrikat töreni ile devam eden kutlamalar kapsamında, Vali Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il protokolünün bayram tebriklerini kabul etti.

Tebrikatın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan tören alanına geçen Vali Köşger ve beraberindeki protokol üyeleri, tören aracı üzerinde, alanda buluşan ve 29 Ekim coşkusuna ortak olan İzmirlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ile Türk bayrağımız göndere çekilirken, İzmir Körfezi'ndeki yelkenli, kayık ve gemiler de Türk bayraklarıyla, denizden ortak oldukları kutlamalara renk kattı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasını takiben alanda bulunanlara hitap eden Vali Yavuz Selim Köşger, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şükranla andığını ifade eden Vali Köşger sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni emekleriyle, düşünceleriyle, fedakarlıklarıyla büyütüp bugüne getiren devlet büyüklerimizi ve güzide insanlarımızı şükranla yad ediyorum. Bildiğimiz gibi Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, kendisine dayatılan esaret, küçültme ve dağıtma senaryolarını bozmuş, yüksek bir fedakarlık, azim ve inançla, destansı bir mücadele vererek İstiklal Savaşı'nı kazanmış, yeni kurulan devleti cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Şüphesiz ki; Cumhuriyet'in yalnız kurum ve kurallarla yaşatılamayacağını, bunun ancak yönetenlerin ve yönetilenlerin sorumlu bireyler olarak görev ve yükümlülüklerini yerine getirimleriyle tam manasıyla olacağını hepimiz biliyoruz. Ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi takip etmeliyiz. Bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamız sonsuza kadar sürdürmeliyiz. "

Vali Köşger'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' temalı şiirler okundu. Bayraklı Halk Eğitim Merkezi Egem Derneği üyelerinin zeybek oyunları ile süren program, geçit töreni ile sona erdi.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenen kutlamalar, Vali Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger'in ev sahipliğinde, il protokolü ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni ile tamamlandı.

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