İzmir Büyükşehir Belediyesinden yerli bakliyat üretim seferberliği - Haberler
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yerli bakliyat üretim seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yerli bakliyat üretim seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi yerli bakliyat üretim seferberliğini başlatıyor.

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi yerli bakliyat üretim seferberliğini başlatıyor. Üreticilerle İzmir ikliminde susuz yetişen nohut, mercimek ve bakla için alım garantili üretim anlaşmaları yapmaya hazırlanan büyükşehir, bakliyatları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda, yerli bakliyat üretim seferberliği başlatılıyor. Döviz kuru artışının gıda fiyatlarına etkisini engellemek için harekete geçen büyükşehir, üreticilerle İzmir ikliminde susuz yetişen nohut, mercimek ve bakla için alım garantili üretim anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, üretilen bakliyatları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Başkan Tunç Soyer, Türkiye bakliyat ihtiyacının büyük kısmının ithalat ile temin edildiğini belirterek, "Bu da kurdaki artışın doğrudan gıda fiyatlarına yansımasına neden oluyor ve halkımızın temel gıda ihtiyacı olan bakliyat ürünlerini satın almasını zorlaştırıyor. Biz İzmir'deki hiç kimseyi aç bırakmamak için yerli bakliyat üretim seferberliğini başlatıyoruz. Böylelikle dar gelirli vatandaşlarımızın bakliyat ürünlerine uygun bedellerle ve sabit fiyatla erişimini sağlarken, diğer taraftan aracılar yerine üreticilerin kazanmasını mümkün kılacağız. Kırsal nüfusun ekonomisini güçlendirecek ve Türkiye tarımını destekleyeceğiz. Ayrıca bakliyat ürünleri susuz yetiştiği için ciddi su tasarrufu sağlanacak ve iklim krizine karşı su kaynaklarımız korunacak" dedi. - İZMİR

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