İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği - Haberler
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda, döviz kurundaki artışın gıda fiyatlarına etkisini engellemek için yerli bakliyat üretim seferberliği başlatıyor.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda, döviz kurundaki artışın gıda fiyatlarına etkisini engellemek için yerli bakliyat üretim seferberliği başlatıyor. Üreticilerle İzmir ikliminde susuz yetişen nohut, mercimek ve bakla için alım garantili üretim anlaşmaları yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, bakliyatları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonuyla oluşturulan İzmir Tarımı stratejisi doğrultusunda yerli bakliyat üretim seferberliği başlatılıyor. Döviz kuru artışının gıda fiyatlarına etkisini engellemek için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, üreticilerle İzmir ikliminde susuz yetişen nohut, mercimek ve bakla için alım garantili üretim anlaşmaları yapmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, üretilen bakliyatları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

İzmir'deki hiç kimseyi aç bırakmamak için

Başkan Tunç Soyer, Türkiye bakliyat ihtiyacının büyük kısmının ithalat ile temin edildiğini belirterek "Bu da kurdaki artışın doğrudan gıda fiyatlarına yansımasına neden oluyor ve halkımızın temel gıda ihtiyacı olan bakliyat ürünlerini satın almasını zorlaştırıyor. Biz İzmir'deki hiç kimseyi aç bırakmamak için yerli bakliyat üretim seferberliğini başlatıyoruz. Böylelikle dar gelirli vatandaşlarımızın bakliyat ürünlerine uygun bedellerle ve sabit fiyatla erişimini sağlarken, diğer taraftan aracılar yerine üreticilerin kazanmasını mümkün kılacağız. Kırsal nüfusun ekonomisini güçlendirecek ve Türkiye tarımını destekleyeceğiz. Ayrıca bakliyat ürünleri susuz yetiştiği için ciddi su tasarrufu sağlanacak ve iklim krizine karşı su kaynaklarımız korunacak" dedi.

Sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıda

Kuraklık ve yoksullukla mücadele üzerine temellenen İzmir Tarımı, yerel tohumları ve hayvan ırklarını yaygınlaştırarak yerli ve milli tarıma sahip çıkarken, küçük üreticinin örgütlenmesini teşvik ederek çiftçilerin doğduğu yerde doyabilmesinin önünü açıyor. Kentte yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdaya erişmesinin önünü açan İzmir Tarımı, tarımsal su kullanımını yüzde 50 azaltarak içme suyumuzu da korumayı hedefliyor. Tarımsal ürünlerin markalaşmasını ve pazarlamasını destekleyerek katma değerini büyüten İzmir Tarımı ile aynı zamanda kırsalda turizm desteklenerek üreticinin yan gelir elde etmesi sağlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği

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Haber: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yerli bakliyat üretim seferberliği - Haberler
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