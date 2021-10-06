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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 30 ilçede 1500 okula spor desteği

Habermetre - Haberler | Toplum
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 30 ilçede 1500 okula spor desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in eğitim ve spor kenti İzmir hedefi doğrultusunda okullara spor malzemesi desteği başladı.

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in eğitim ve spor kenti İzmir hedefi doğrultusunda okullara spor malzemesi desteği başladı. Bergama'nın ardından Kınık'ta dağıtımlarını tamamlayan Büyükşehir, 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi ulaştıracak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesi ve "sporu tüm kente ve her kesime yayma" hedefi doğrultusunda okullara spor malzemesi dağıtımı başladı. Bergama'da 75, Kınık'ta ise 28 okula içinde "basketbol, futbol, voleybol, hentbol, futbol topları ile fileleri, badminton raketi, topu, filesi, dart, sağlık topu ve trambolin" gibi malzemelerin bulunduğu setler teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 30 ilçede toplam bin 500 okula spor malzemesi ulaştıracak. Ekipler çevre ilçelerdeki köylere kadar tek tek giderek malzemeleri ulaştırıyor. Merkez ilçelerde ise okul yöneticileri kolileri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden teslim alıyor.

"Heyecanla beklediğimiz malzemelerimiz teslim edildi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okullara verdiği desteği heyecanla beklediklerini söyleyen Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Neslihan Keler, "Bu okulda yaklaşık dört yıldır görev yapıyorum. Bundan öncesinde de beş yıl İzmir'de görev yaptım. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden spor malzemelerinin gelmesini dört gözle beklediğimizi söyleyebilirim. Büyükşehir'in spora ve okullarımıza verdiği destek çok önemli. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne, Başkanımız Tunç Soyer'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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