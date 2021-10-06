İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve bir adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve bir adaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kara Ada üzerinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına can salı içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 4 düzensiz göçmene ulaştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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