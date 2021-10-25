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İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla yüzerek Karaada üzerine çıkan 1 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı. Yine aynı bölgede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içerisinde bulunan 22 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı. Dikili ilçesi açıklarında ise, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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