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İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir açıklarında 27 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 19 Ekim saat 03.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 27 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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