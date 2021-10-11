İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı tarihlerde Menderes, Urla, Seferihisar ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen yelkenli tekne ve lastik botlar içerisindeki 130 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 183 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

5 kadının tacizcisinin kimliği düğün kasetinde ortaya çıktı: Şeytana uydum

 HDP binasındaki saldırının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

HDP binasındaki saldırının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemi

 Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek

Sevgilisini öldürüp canına kıyan gencin cebinden mektup çıktı! Bütün gizemi o satırlar çözecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir açıklarında 183 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 21:36:46. #1.17#