İzmir 4. Bitlis Tanıtım Günleri'ne ev sahipliği yapıyor

BİTLİS (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, dördüncüsü düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nin açılış törenine katıldı. Mustafa Özuslu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek "Bu etkinlikler Türkiye'nin dört bir yanının bir olduğunu, birlikte olduğunu göstermesi açısından çok kıymetli" dedi.

Bitlis'in tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla dördüncü kez düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri, Bostanlı pazaryerindeki törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekillerinden Özcan Purçu ve Sevda Erdan Kılıç, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"7 bin yıllık tarihe sahip bir kentin insanlarıyız"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl törendeki konuşmasında Ege'nin her yerinde Bitlisli hemşehrilerinin bulunduğunu söyleyerek "Biz 7 bin yıllık tarihe sahip bir kentin insanlarıyız. Türkiye'de yoğun bir iç göç yaşanıyor. Bu göçlerin farklı nedenleri var. Kimi iş, kimi gördüğü baskı nedeniyle doğup büyüdüğü memleketini terk etmek zorunda kalıyor. Şimdi buradayız. İzmir, Ankara, İstanbul'dayız" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek "Çok renk, çok ses, çok nefes, diyerek görevine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki tüm hemşehrilerimiz için aşkla çalışmaya devam ediyor. Başka bir programından dolayı aramızda değil ama en içten selamlarını iletti. Bu etkinliklerle 'biz' olmanın farkındalığını hissediyoruz. Bu etkinlikler Türkiye'nin dört bir yanının bir olduğunu, birlikte olduğunu göstermesi açısından çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"Onur verici bir tablo"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmir'de böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu taşıdıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Onur verici bir tablo. Ülkenin dört bir yanı güzelliklerle dolu. Ülkemizin her köşesiyle, farklı kültürel zenginlikleriyle gurur duyuyoruz. Bu kültürleri daha yakından tanımamız gerekiyor. İzmir her kültüre kucak açmış bir kenttir. İzmir'e gelen herkes huzur içerisinde yaşar. "

Sahip olduğumuz değerleri tanıtmak için

Ege Bölgesi Bitlisliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Karayılanoğlu, Bitlis'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyerek "Sahip olduğumuz değerleri tanıtmak için İzmir'de böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi

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