İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu
İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.
İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.
Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.
İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.
Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.
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