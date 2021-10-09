İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.

Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.

Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

 Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

 Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi

Görülmemiş olay! Acı biberi fazla kaçıran şahin kalp krizi geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Ezgi Mola Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatih Terim Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzlanda Moderna aşısının kullanımını durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 19:03:27. #1.13#