İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu - Haberler
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İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
İzinsiz kazı yaparken yakalanan zanlının evinde tarihi objeler bulundu

Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelinin evinde sikke ve tarihi objeler ele geçirildi.

Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarkaya köyünde izinsiz kazı yapan M.A'yı suçüstü yakaladı.

El dedektörü ile yakalanan zanlının ikametinde 3 sikke ile tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen yüzük, kolye ve 26 obje bulundu.

Hakkında adli ve idari işlem yapılan M.A. serbest bırakıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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