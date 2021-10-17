ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI - Haberler
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ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile elektrik direğine çarpan Umutcan Ertürk (13), ağır yaralandı.

ADIYAMAN'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile elektrik direğine çarpan Umutcan Ertürk (13), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Ertürk'ü görenler, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada Umutcan'ı arayan babasına, trafik polisi kaza yaptığını söyledi. 30 dakika süren çalışma ile araçtan çıkartılan Ertürk, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Umutcan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI

ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI
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Haber: ADIYAMAN-İZİNSİZ ALDIĞI OTOMOBİLLE KAZA YAPAN UMUTCAN, AĞIR YARALANDI - Haberler
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