İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı - Haberler
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İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

ADIYAMAN'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile aydınlatma direğine çarpan Umutcan Ertürk (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da izinsiz aldığı babasının otomobili ile aydınlatma direğine çarpan Umutcan Ertürk (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 17 Ekim'de Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babası Hacı Ertürk'ün 46 NA 204 plakalı otomobilini izinsiz alan Umutcan Ertürk, direksiyon kontrolünü kaybedince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde sıkışan Ertürk, ekipler tarafından kurtarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertürk, bu sabah saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Ertürk'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.


İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

İzinsiz aldığı otomobille kaza yapan Umutcan, hayata tutunamadı

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