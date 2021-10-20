İZMİR (Haberler.com) - İzban grevde mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

İZBAN GREVDE Mİ?

İzmir ulaşımının önemli unsurlarından İzmir Metro'da toplamda 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş. ve işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda yetkili olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen görüşmelerde 69 maddeden ücretle ilgili 9'unda uzlaşılamayınca, işçiler İzmir Metro A.Ş. önünde eylem yaptı.

İZBAN HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunca bilinmesi gereken bir diğer nokta ise aynı sendika ile İzban AŞ'de yaklaşık 6 ay önce yapılan toplu sözleşmede sendikanın kabul ettiği artış oranının yüzde 25.1 olduğudur. İzmir Metro AŞ'nin önerdiği teklife göre İZBAN AŞ'deki en alt gurup çalışana göre metro çalışanı yüzde 19.3 daha fazla ücret alacaktır. Çalışanlarımızın ekonomik düzeylerinin ve refah seviyelerinin artırılması konusunda ne kadar özverili olduğumuz tüm kamuoyunun bilgisindedir. Ancak belediyemizin mali imkanlarının da bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırlar da zorlanarak tekliflerimiz sürekli revize edilmesine rağmen işçi sendikasının hiçbir geri adım atmaksızın taslaktaki taleplerde ısrarcı olmasını ve nihayetinde sebepsiz yere masadan kalkmasını iyi niyetli bulmamakla beraber; Belediyemizin, Metro çalışanlarının ve İzmir halkının bu koşullarda bir grevi hak etmediğini düşündüğümüzden, sendikanın taslağını yeniden gözden geçirip görüşmeleri sürdürme talebinde bulunması halinde müzakereye açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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