İYİ Parti'li Koray Aydın, 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddialarına ilişkin Başsavcı Vekiliyle telefonda görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti'li Koray Aydın, 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddialarına ilişkin Başsavcı Vekiliyle telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İYİ Parti'li Koray Aydın, 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddialarına ilişkin Başsavcı Vekiliyle telefonda görüştü

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpaslan Tufan'la telefonda görüştü.

AYDIN (İHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alpaslan Tufan'la telefonda görüştü.

Aydın, eski Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş ile gazeteci İsmail Saymaz'ın açıklamalarından sonra böyle bir beyanda bulunduğunu kaydetti.

Aydın'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karadeniz programında yaşanan olayları da hatırlattığı belirtildi. Telefon görüşmesinde, "Eski istihbaratçılardan bu yönde beyanlar geliyor. Tüm bunlara bakarak deneyimli bir siyasetçi olarak öngörüde bulundum. Ancak ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Elimde belge yok" dediği öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
16 yaşındaki çocuğun kalbinden bıçaklanarak öldüğü olayın sebebi düelloymuş

16 yaşındaki çocuğun kalbinden bıçaklanarak öldüğü olayın sebebi düelloymuş

 Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

Kuşadası'nda iki çocuğun kavgası cinayetle bitti

 Kalbinden bıçaklanan çocuğu hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar

Kalbinden bıçaklanan çocuğu hayata döndürmek için saniyelerle yarıştılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title