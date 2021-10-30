İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı - Haberler
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyaretinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

SİİRT (İHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, "Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette C.T.adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.'yi adresinde gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen C.T. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır" denildi. - SİİRT

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi serbest bırakıldı

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