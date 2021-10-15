İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, siyasi cinayetler işleneceği iddiasını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin "Bu konunun Türkiye'de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2023 seçimleri ya da ilk genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle demokratik kurallara göre yapılacaktır." dedi.

Erdem, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı binasında düzenlenen "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları hakkında partisinin teşkilatı mensuplarına bilgi verdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdem, iktidara geldiklerinde ülkede yaşanan ekonomi, eğitim gibi birçok sorunu düzelteceklerini, yeni anayasa çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını kaydetti.

Erdem, gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işleneceği iddialarına yönelik sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu tip şeyler olabilir, yani bu tip duyumlar gelebilir. Böyle duyumlar varsa böyle duyumlar aldığını söylene sorulabilir devlet tarafından. Cumhuriyet savcımız buna ilişkin bir soruşturma açmış, öyle bir haber geldi. Bu konunun Türkiye'de çok fazla dillendirilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Şunu söylemek istiyorum, 2023 seçimleri ya da ilk genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kesinlikle demokratik kurallara göre yapılacaktır. Kesinlikle güven içerisinde, sandık güvenliği içerisinde yapılacaktır. Buna ilişkin en ufak bir şüphemiz yok. Bunun ötesinde başka bir şey söylemek istemiyorum."