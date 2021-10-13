İYİ Parti'den 'Kayseri Ekonomi Konuşuyor' paneli için bilgilendirme toplantısı - Haberler
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İYİ Parti'den "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" paneli için bilgilendirme toplantısı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
İYİ Parti'den

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, yarın "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" paneli düzenleneceğini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, yarın "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" paneli düzenleneceğini bildirdi.

Partinin il başkanlığında gazetecilere açıklamada bulunan Ataman, yarın İYİ Parti İl Teşkilatı olarak "Kayseri Ekonomi Konuşuyor" paneli düzenleyeceklerini söyledi.

Panele, İYİ Parti Tbmm Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ile İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale'nin katılacağını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak sürekli ekonomi politikaları oluşturuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki İYİ Parti iktidara gelecek ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener de başbakan olacak. Bu nedenle bugünden gelecek dönemle ilgili tüm çalışmalar genel merkezimiz tarafından yapılıyor. Göreceksiniz projelerimiz, iktidara geldiğimiz zaman ekonomik alanda neler yapacağımız hemen hemen her ay bir proje ile tüm vatandaşlarımıza sunulacak. Bugün de Sayın Genel Başkanımız birtakım bilgiler verdi. Tarım ve hayvancılık, organize sanayi bölgeleri, öğrenciler ve ekonomimizle ilgili projelerimiz her ay açıklanacak ve bunları iktidara geldiğimiz zaman da inşallah uygulayacağız."

Ataman, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: İYİ Parti'den 'Kayseri Ekonomi Konuşuyor' paneli için bilgilendirme toplantısı - Haberler
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