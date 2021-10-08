'İyi ki varsın kan dostum' kampanyası ilgi götürüyor - Haberler
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"İyi ki varsın kan dostum" kampanyası ilgi götürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

"İyi ki varsın kan dostum" kampanyası ilgi götürüyor Kilis'te, "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası çerçevesinde Türk ve Suriyeliler Kan bağışında bulunarak destek verdi.

KİLİS (İHA) - "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası ilgi götürüyor

KİLİS - Kilis'te, "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası çerçevesinde Türk ve Suriyeliler Kan bağışında bulunarak destek verdi.. Kilis'teki sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar kampanyaya destek veriyor. Pandemi nedeniyle kan bağışı stoklarında azalma olması nedeniyle "İyi ki varsın kan dostum" kampanyası düzenleniyor

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Pandemi öncesinde ve sonrasında bağışçılardan kan aldıklarını ifade ederek, "Pandemi kuralları çerçevesinde belirli sayıda vatandaşlarımızı alarak, maske mesafe ve hijyene özen göstererek, kan bağışı almaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle stoklarımızda azalma olmuştu, biraz stoklarımızı daha iyi noktaya getirmek için kan bağışında bulunmak için hem Suriyeli hemde Türk vatandaşlarını kan vermeye davet ediyorum. Üniversitenin açılmasıyla birlikte haftada bir gün üniversitede kan bağışı alıyoruz. Haftada bir iki gün kent merkezinde diğer günlerde Kızılay Kan merkezine kan bağışçılarını bekliyoruz" dedi.

İyi ki varsın kan dostum kampanyası ilgi götürüyor

İyi ki varsın kan dostum kampanyası ilgi götürüyor

İyi ki varsın kan dostum kampanyası ilgi götürüyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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