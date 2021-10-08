"IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın üçüncü günü tamamlandı.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Göttingen Georg-Augst Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte organize ettikleri "IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın üçüncü günü tamamlanmıştır.

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