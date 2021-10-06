'IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları'nın ilk günü tamamlandı. - Haberler
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"IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın ilk günü tamamlandı.

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"IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın ilk günü tamamlandı.

"IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın ilk günü tamamlandı.

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Göttingen Georg-Augst Üniversitesi Hukuk Fakültesinin birlikte organize ettikleri "IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları"nın ilk günü tamamlanmıştır.

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Haber: 'IX. Karşılaştırmalı Alman - Türk Hukuku Öğrenci Semineri: Cinsel Suçlar ve Kadın Hakları'nın ilk günü tamamlandı. - Haberler
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