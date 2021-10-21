IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu Yeni - Haberler
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IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu Yeni

Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim Çarşamba günü 09. 30-17. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlenecek IV.

EDİRNE (Habermetre) - Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim Çarşamba günü 09. 30-17. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlenecek IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu'na https://www. kisa. tk/tub21 linki üzerinden katılım sağlanabilecektir.

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