IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu Yeni
Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim Çarşamba günü 09. 30-17. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlenecek IV.
EDİRNE (Habermetre) - Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim Çarşamba günü 09. 30-17. 00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlenecek IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu'na https://www. kisa. tk/tub21 linki üzerinden katılım sağlanabilecektir.
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