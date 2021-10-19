İTÜ, QS'in 2022 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında "Gümüş Madalya" kazandı QS 2022 Dünya Üniversiteleri Derecelendirmesinde bu sene ilk defa verilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında İstanbul Teknik Üniversitesi"Gümüş Madalya" alarak, Türkiye'den tek gümüş madalya sahibi olan üniversite oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2022 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Sustainable Development Goals) listesini açıkladı. QS'in açıkladığı Sürdürebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Gümüş Madalya" alarak, Türkiye'den tek gümüş madalya sahibi olan üniversite olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"; tüm dünyada yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim ve barışı yapılandırma, iklim değişikliği ve afet riski ile ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlarda belirlenen amaçları içermektedir.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları şunlardır: yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar ile amaçlar için ortaklıklar.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Ocak 2016'da yürürlüğe girmiştir ve 2030 yılına kadar belirlenen on yedi hedefte anlamlı bir ilerleme kaydetmeyi amaçlamaktadır. BM, on yedi amacın yürütülmesi için oluşturduğu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hükümetlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı kendi ulusal kalkınma planları ve politikalarına entegre etmelerine destek sağlar. Birleşmiş Milletler'in kalkınma ajansı olarak faaliyet yürüten UNDP, 170'ten fazla ülke ve bölgede çalışmalarını yürütmektedir.

Değerlendirilme kriterleri

QS'in 2022 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çevresel Etki başlığında değerlendirilme kriterleri şunlardır: 2015-2019 arasında yayımlanan toplam makale sayısı, Yazarların kendilerine yaptığı atıflar çıkarılmış olarak bu makalelerin 2015-2020'de aldığı toplam atıf sayısı, CiteScore Percentile'in tanımladığı akademik kaynakların ilk yüzde 10'unda yayımlanan makale sayısı, Yazarların kendilerine yaptığı atıflar çıkarılmış olarak makale başına ortalama Alan Ağırlıklı Atıf Etkisi - AAAE (Field-Weighted Citation Impact - FWCI) (aynı makale türü, aynı yayımlanma yılı ve aynı alandaki diğer makalelerle karşılaştırıldığında)Yazarların kendilerine yaptığı atıflar çıkarılmış olarak makale başına atıfların medyanı, Yazarların kendilerine yaptığı atıflar çıkarılmış olarak makale başına AAAE'nin medyanı, Atıfları ve mensuplukları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) başına küresel medyan değerinin ölçüsüz derecede üzerinde olan yaklaşık 100 makale, bu kriterlere göre sınıflandırılmaktadır.

SKH'ye göre kurum başına yukarıdaki veriler hazırlandıktan sonra aşağıdaki dahil edilme ölçütleri, gösterge kümesi ve ayarlama yöntemleri tasarlanmıştır.

QS Sustainable Development Goals 2022'ye erişim için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri