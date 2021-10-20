İTÜ Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralaması'nda İlk 100'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2022 Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralaması"nda Türkiye'de ilk 100'e giren üniversiteler arasında yer aldı.

Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralaması'nda (Times Higher Education - Emerging Economies University Rankings) geçtiğimiz yıl 112. sırada yer alan İTÜ, bu yıl uluslararası akademik sıralamalarındaki yükseliş trendini sürdürerek 83. sıradan listeye girdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi Türkiye'de ilk 100'e giren beş üniversite arasında yer aldı.

Times Higher Education World University Rankings tarafından açıklanan "Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralaması"nda performans göstergeleri; öğretim (öğrenme ortamı); araştırma (hacim, gelir ve itibar); atıflar (araştırma etkisi); uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) ve sanayi geliri (bilgi transferi) gibi beş alanda gruplandırılıyor.

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