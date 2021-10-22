İTÜ'den "Kentler ve Topluluklar" Çalıştayı İstanbul Teknik Üniversitesi, EELISA ortak kurumları BME ve UPM akademisyenlerinin katkılarıyla yapılacak çalıştay, 26 Ekim 2021 Salı günü "Kentler ve Topluluklar" temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilecek. EELISA Projesi kapsamında mühendislik disiplininin sınırlarının genişletilmesi amacıyla düzenlenecek çalıştay ilk olma özelliği taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, EELISA Avrupa Üniversitesi'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olarak daha iyi bir gelecek için akıllı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam ediyor.

EELISA Projesi kapsamında mühendislik disiplininin sınırlarının genişletilmesi amacıyla İTÜ'nün koordinasyonunda düzenlenecek çalıştay, "Kentler ve Topluluklar" teması altında çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Gün boyu sürecek etkinlikte "Kentler ve Topluluklar" alanında geleceğin mühendisleri ve profesyonellerinin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik yenilikçi disiplinlerarası eğitim ve öğrenme modellerinin üzerine tartışma zemini oluşturacak.

"Kentler ve Topluluklar" başlığı altında disiplinlerarası sorunlara yönelik mühendislik eğitiminin geleceğinin tartışılacağı bu çalıştaya kayıt olmak için tıklayınız.

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