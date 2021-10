İTÜ, Bilgisayar Bilimlerinde Türkiye Birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Dünyanın en prestijli akademik derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education "Dünya Üniversite Sıralaması 2022" (World University Rankings 2022) verilerine göre Bilgisayar Bilimlerinde 251-300 aralığında yer alarak Türkiye'nin lider üniversitesi oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Times Higher Education "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2022" sonuçlarına göre, uluslararası akademik sıralamalardaki yükselişini bu yıl da sürdürdü.

İTÜ, THE World University Rankings by Subject sıralamasında "Bilgisayar Bilimi" alanında puanını bir önceki yıla göre (2022 puanı 44, 3 - 2021 puanı 30, 3) 14 düzeyinde artırarak, 251-300 aralığında yer aldı. "Mühendislik Bilimi" alanında ise puanını bir önceki yıla göre (2022 puanı 58, 7 - 2021 puanı 42, 3) 16, 4 seviyesinde artırarak, 401-500 aralığında yer aldı. İTÜ, Bilgisayar Bilimi alanındaki puanıyla üst sıralara çıkarken, Türkiye'de bu alanda ilk sıraya yerleşti.

"Uluslararası sıralamalardaki yükseliş trendimiz sürecek"

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, en son açıklanan "2022 THE World University Rankings" sonuçları üzerine yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Teknik Üniversitesi; iki buçuk asra yaklaşan birikimi ve güçlü geleneğiyle ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye her geçen gün devam ediyor. En son açıklanan, 2022 THE World University Rankings by Subject sıralamasında; Bilgisayar Bilimi alanında puanımızı bir önceki yıla göre 14 düzeyinde artırarak 251-300 aralığında yer aldık. Böylece, Türkiye'de bu alanda ilk sıraya yerleştik. Mühendislik Bilimleri sıralamasında ise puanımızı bir önceki yıla göre 16, 4 puan birden arttırarak 401-500 aralığında yer aldık. Bilgisayar Biliminden sonra Kimya, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Mekanik ve Havacılık en güçlü olduğumuz alanlar olarak öne çıktı. Gerçek hayatta karşılaştığımız zorlayıcı problemleri çözme konusunda büyük katkı sunan bilgisayar bilimleri ve bilgisayar mühendisliği, gelişen yapay zeka teknikleri ve veri bilimi sayesinde, geleceğin en önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Üniversitemizde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği kapsamında yapay zeka, doğal dil işleme, siber güvenlik, algoritma geliştirme, modelleme ve simülasyon, ses, görüntü ve video işleme, veri bilimi ve madenciliği, yazılım mühendisliği, yeni nesil mobil ağlar, biyoinformatik gibi çok geniş alanlarda çalışmalar yürütülüyor. Üniversitemiz, mühendislik alanında ürettiği araştırma çıktıları, yayınları, atıfları, endüstriyel işbirlikleri ve eğitim kalitesiyle ülkemizde öncü konumda ve dünya üniversiteleri arasında da çok önemli bir noktada yer alıyor. Times Higher Education tarafından yapılan alan bazlı sıralamada elde ettiğimiz dereceler de bunun sonucudur. 2021 THE World University Rankings by Subject sıralamasında 501-600 aralığında yer alan İTÜ, açıklanan 2022 sıralamalarında tüm alanlarda yükselişini sürdürdü. Önümüzdeki dönemlerde de İTÜ'nün yükselişi devam edecektir. "

THE Dünya Üniversite Sıralaması 2022

Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri tüm temel misyonları (eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) açısından değerlendiren tek küresel performans tablosudur. Öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri, iş dünyası ve hükümetler tarafından itibar edilen en kapsamlı analizlerden biridir.

Performans göstergeleri beş alanda gruplandırılmıştır. Bunlar; eğitim (eğitim ve öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar); atıflar (araştırma etkisi); uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma düzeyi); ve sanayi geliridir (bilgi transferi).

