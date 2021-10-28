İTÜ Back to School Festivali'nde Yeni Arılara "Merhaba! " İstanbul Teknik Üniversitesi'nin proje takımları ve öğrenci kulüplerinin tanıtıldığı "Back to School Festivali" 249. okula dönüş temasıyla 26-27 Ekim'de Ayazağa Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin her yıl düzenli olarak organize ettiği ve İTÜ'ye yeni katılan öğrencilerin buluştuğu proje takımları ve öğrenci kulüpleri festivali "Back To School' 21" bu yıl da büyük bir coşku ve eğlenceyle geçti.

İTÜ'ye yeni katılan öğrencilerin buluştuğu festivalde öğrenciler, ilgi alanlarına göre proje toplulukları, kültür-sanat ve spor kulüplerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Kulüplerle tanışma

Müzikten tiyatroya, dans kulüplerinden sinemaya kadar birçok performans sanatını barındıran kültür, sanat ve düşünce kulüpleri kendilerini tanıttı ve düzenledikleri mesleki konferans ve kariyer zirvelerinden bahsederek yeni üyeleriyle buluştu. Spor kulüpleri ise İTÜ'lüleri sağlıklı yaşam, hobi veya profesyonel lisanslı olarak spor yapmaya teşvik etmek için alandaydı. Yeni kurulan kulüplerin de öğrencilerle buluştuğu festival, "daha sosyal bir öğrencilik" geçirme konusunda tüyolarla doluydu.

Konserlerde eğlence dorukta

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu festival boyunca proje takımlarının ve öğrenci kulüplerinin stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Projelerini sergileyen ekiplerle yakından ilgilenen Koyuncu, İTÜ Racing Takımının formula aracını festival alanında test etti.

Festivalin son gününde konserler öncesinde sahneye çıkan İsa Özkocaman akustik performansıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Merve Özbey ve EYPİO sahne alarak katılımcıları doyasıya eğlendirdiler.

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