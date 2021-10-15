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İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı

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İtfaiyenin yeni neferleri göreve başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na yeni başlayan personellerle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

MANİSA (Bültenler) - Öztozlu, yeni personellere kazasız belasız çalışmalar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara verdiği hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla eğitimlerine devam ederken aynı zamanda da kadrosunu genişletiyor. Yapılan sınav ve mülakatlar sonucunda itfaiye personeli olmaya hak kazanan adaylar itfaiye dairesi başkanlığında görevlerine başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, göreve yeni başlayan personellerle encümen salonunda bir araya gelerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Öztozlu, yeni personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladıkları için şanslı olduklarını söyledi. Başkan Cengiz Ergün'ün, itfaiye yapılan yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu söylediğini ileten Öztozlu, araç, gereç ve ekipman yönünden hiçbir sıkıntı çekmeden çalışmalarını gerçekleştireceklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yeni personellere çalışmalarında başarı dileklerini iletmesinin ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yeni personellere hayırlı olsun dileklerini iletti, çalışmalarında başarılar diledi.

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