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İtfaiyeden mahalle sakinlerine yangınla mücadele eğitimi

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İtfaiyeden mahalle sakinlerine yangınla mücadele eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çayırova Atatürk Mahallesi sakinlerine yangınla mücadele eğitimi verdi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli İtfaiyesi, kurum ve okulların yanı sıra mahalle sakinlerine de eğitim veriyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik verilen eğitimlerle mahalle sakinlerinde yangın bilinci oluşturuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, son olarak Çayırova Atatürk Mahallesi sakinlerine yangınla mücadele eğitimi verdi.

BİLİNÇLİ MAHALLE SAKİNLERİ

Acil durum ve afetlerde sadece Kocaeli'de değil Türkiye'nin her yerinde canla başla mücadele eden ve bu mücadelesiyle örnek gösterilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, düzenlediği eğitimlerle vatandaşları bilgilendiriyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Çayırova Atatürk Mahallesi sakinlerine Yangın Güvenliği Eğitimleri gerçekleştirildi.

YANGINA MÜDAHALE

Çayırova Atatürk Mahallesi sakinlerine yangın esnasında doğru davranış şekilleri, yangın söndürücülerin kullanımı ve mutfaklarda gerçekleşebilecek yangınlarda hareket ve müdahale tarzı konularında uygulamalı bilgiler sunuldu. Vatandaşlar, oluşturulan küçük çaplı bir yangında fiili olarak yangın söndürücü kullanarak söndürme işlemi gerçekleştirdi.

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