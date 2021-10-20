İtfaiye'den Kur'an Kurslarına yangın güvenliği semineri

DARICA, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, acil durumlarda 7/24 vatandaşlarımıza hizmet verirken aynı zamanda Önleme ve Eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Darıca İlçe Müftülüğünün başvurusu üzerine Darıca'da faaliyet gösteren kız ve erkek Kur'an kurslarında Yangın Güvenliği Semineri verildi. Seminere kurslarda eğitim gören öğrenciler ile hocalar katıldı.

SEMİNERLERE KATILIM YOĞUN OLDU

Feride Anne Kuran Kursu, Muhammed Hikmet Dağlı Kuran Kursu, İsmihan Sultan Kuran Kursu, Harun Kasap Kuran Kursu, Osmangazi Kuran Kursu ve Üçpınar Kuran Kursunda düzenlenen seminerlere öğrenci ve hocaların katılımı yoğun oldu. Seminerlerde Yangının Oluşumu, Nedenleri, Yangın Esnasında Doğru Hareket Tarzı ile Yangın Tedbirleri ve 112 Acil İhbar Hattı Hizmetleri başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler verildi. Özellikle yatılı kalınan yerlerde dikkat edilmesi gereken hususlar da ele alınarak, elektrik ile çalışan ekipman kullanımında karşılaşılabilecek sorunlar aktarıldı.

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