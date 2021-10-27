İtfaiye'den İZAYDAŞ personeline eğitim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından İZAYDAŞ personellerinden oluşan acil durum ekiplerine güncelleme eğitimi verdi.
KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, İZAYDAŞ personeline acil durum ekipleri güncelleme eğitimi verdi
ACİL DURUM EKİPLERİ
Prosesleri gereği farklı türde yanıcı maddeler ile çalışılan tesis personellerine, daha önce verilen Acil Durum Ekipleri Eğitimine ek olarak güncelleme eğitimleri de verildi. Olası yangın ve acil durumlarda hareket tarzı ile önceden belirlenen senaryolara göre müdahale uygulamaları yapıldı.
YANGINLA MÜCADELE
Yangınla mücadele kullanılan yangın akımları ile genel hortum ve ekip çalışmalarının ağırlıkta olduğu eğitimde, İZAYDAŞ personelleri becerileriyle göz doldurdu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak "Kovid-19 aşısı kanıtı" istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ'den seyahat koşulu olarak 'Kovid-19 aşısı kanıtı' istenmemesi tavsiyesi