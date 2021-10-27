İtalyan Senatosu eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısının görüşmelerini durdurdu

İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato, eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısının görüşmelerini durdurdu.

İtalya'da bir kişinin cinsiyeti ve cinsel yönelimine ilişkin ayrımcılık ve şiddeti önleme amacı taşıdığı belirtilen ve buna yönelik suçların cezalarını ağırlaştırmayı öngören ve kamuoyunda "DDL Zan" olarak bilinen yasa tasarısı, bugün Senato Genel Kurulunda görüşüldü.

Aşırı sağcı Lig Partisi ve İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisinin, söz konusu yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin durdurulması ve yasalaşmamasına yönelik önergesi, Senato Genel Kurulunda oylandı. Önerge, 131'e karşı 154 oyla kabul edildi. Tasarının Senato'daki görüşmelerinin durdurulması kararı, sağ partilerin senatörleri tarafından genel kurulda coşkuyla kutlandı.

Merkez soldaki Demokratik Parti (PD) ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketinin (M5S) parlamenterleri ise oylama sonucuna tepki gösterdi.

PD ve M5S'nin destek verdiği "DDL Zan" tasarısı, Kasım 2020'de parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilmişti.

Senato'daki mevcut sandalye dağılımı sebebiyle onay almasının zor olduğu uzun süredir ifade edilen yasa tasarısının destek görmesi için hafta başında yapılan anlaşma girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

Vatikan yasa tasarısına dair endişelerini belirtmişti

Senato'daki görüşmeler sırasında söz konusu yasa tasarısı, Vatikan ile İtalya arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Corriere della Sera gazetesi, haziran ayında yaptığı haberinde, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğinin (Dışişleri Bakanlığı) gönderdiği diplomatik notada, İtalyan parlamentosunda tartışılan yasa tasarısının 1929 tarihli İtalya-Vatikan ilişkilerini düzenleyen Lateran Anlaşması'nın garanti ettiği dini özgürlükleri etkileyebileceği gerekçesiyle bazı endişeler belirtilmişti.

Kendi ismiyle anılan yasa tasarısını hazırlayan PD milletvekili Alessandro Zan ise o dönem, yasa tasarısının herhangi bir şekilde dini özgürlükleri kısıtlamadığını savunmuştu.

İtalyan basınında, Vatikan'ın bu notasının, "eşi benzeri görülmemiş" bir hadise olduğu yorumları yapılmıştı.

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