İtalyan mahkemesi, Puigdemont'un İspanya'ya iadesiyle ilgili kararını askıya aldı

İtalya'nın Sardunya Adası'ndaki Sassari Temyiz Mahkemesi, İspanya'nın arama ve tutuklama emri nedeniyle 23 Eylül'de kısa süreliğine gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ayrılıkçı Katalan siyasetçi Carles Puigdemont'un iadesiyle ilgili kararını askıya aldı.

İtalyan mahkemesi, Avrupa Parlamentosu milletvekili olan Puigdemont'un Avrupa mahkemelerine yaptığı dokunulmazlığının yeniden verilmesi ve diğer adli süreçlerle ilgili davaların sonlandırılmasını bekleme kararı aldığını duyurdu.

Eski Katalonya özerk hükümeti başkanı ve 2019'dan bu yana AP milletvekilliği olan Puigdemont'un dokunulmazlığı mart ayında AP'de yapılan oylamayla kaldırılmıştı.

Puigdemont, dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuş, mahkeme de dokunulmazlığın kaldırılması kararını geçici olarak askıya almasına karşı başvuruyu henüz sonuçlandırmamıştı.

Diğer yandan duruşma için bugün Brüksel'den Sassari'ye gelen Puigdemont'a, kendisiyle benzer durumda olan, haklarında İspanyol mahkemesi tarafından arama ve tutuklama emri bulunan AP milletvekilleri Antoni Comin ve Clara Ponsati de eşlik etti.

İspanya Yüksek Mahkemesi hakimi Pablo Llarena'nın, Comin ve Ponsati'nin de gözaltına alınıp, iade edilmesini İtalyan adli kurumlarından talep ettiği İspanyol basını tarafından iddia edilse de İtalya'nın bununla ilgili hiçbir girişimde bulunmadığı görüldü.

Puigdemont, bir toplantıya katılmak için 23 Eylül'de gittiği Sardunya Adası'nda havaalanında İtalyan sınır polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir gün sonra mahkemeye çıkartılan Puigdemont serbest bırakılarak, 4 Ekim'deki duruşmaya çağırılmıştı.

İtalyan ve İspanyol hükümetleri, Puigdemont'un gözaltına alınmasının tamamen mahkemeler arasında adli bir süreçten kaynaklandığını açıklamıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, her şeye rağmen Puigdemont'a "adalete teslim olup, İspanyol mahkemelerine çıkma" çağrısında bulunmuştu.

Puigdemont'un iadesini isteyen İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalan siyasetçiyi, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçluyor.

Puigdemont'a İspanya'ya iadesi halinde 25 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.

Son AP seçiminde parlamento üyesi seçilen Puigdemont, İspanya mahkemelerinden kaçtıktan sonra Ekim 2017'den bu yana Belçika'da yaşıyor.

Belçika ve Almanya mahkemeleri daha önce İspanya'nın iade taleplerini kabul etmemişti.

İspanya hükümeti, Katalonya'da 2017'de yapılan yasa dışı referandum ve bağımsızlık yanlısı girişimler nedeniyle hüküm giyen ve 1329 gün tutuklu kalan 9 Katalan siyasetçi için haziran ayında kısmi af kararı almıştı.

Af kararı, Carles Puigdemont ve İspanyol yargısından kaçan diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesini kapsamıyor.