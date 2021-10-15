İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

AA / Michele Novaga - Haberler | Güncel

İtalya'nın 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia, Cagliari-Roma tarifeli seferiyle faaliyetlerini sonlandırdı.

İtalya'nın 75 yıllık bayrak taşıyıcı havayolu firması Alitalia, Cagliari- Roma tarifeli seferiyle faaliyetlerini sonlandırdı.

Alitalia'nın AZ 1586 sefer sayılı son uçuşu, Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı.

İçinde 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağın, Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu.

16 Eylül 1946'da kurulan ve 1960'lara gelindiğinde Avrupa'nın önde gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, özelikle son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli geriledi.

Hükümetlerin desteğiyle ayakta kaldı

Bu sürede İtalyan hükümetleri, pek çok kez sağladığı mali destekle Alitalia'yı iflasın eşiğinden kurtardı.

Avrupa Birliği'nin (AB), söz konusu mali destekleri durdurma kararlarına karşın, İtalyan hükümetlerinin son 20 yılda acil durum kredileri şeklinde 13 milyar avro civarında kaynak aktardığı Alitalia, bu kaynaklar sayesinde faaliyetlerini bugüne dek sürdürebildi.

Alitalia, bir dönem Hollandalı bayrak taşıyıcı KLM ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Etihad Havayolları ile yaptığı iş birlikleriyle sefer maliyetlerini düşürmeye çalışsa da 2020'de patlak veren Kovid-19 salgını ve uygulanan karantina tedbirlerinden olumsuz etkilendi.

İtalya'da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia'yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.

Alitalia'nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu.

Yeni havayolu firması "ITA"

Alitalia'nın bugünkü son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla yeni kurulan "ITA" ülkenin yarından itibaren resmi havayolu firması olacak.

"İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni firma, ilk resmi seferini yarın sabah gerçekleştirerek, faaliyetlerini başlatacak.

ITA'nın, Alitalia'nın yaklaşık 10 bin 500 çalışanından 2 bin 800 kadarını alacağı buna ek olarak bazı slot haklarını da devralacağı bildirildi.

Yeni firma ITA'nın 52 uçaklık filoyla faaliyete gireceği, bu uçakların bir kısmının Alitalia'dan alınacağı bir kısmının ise yeni uçaklar olacağı kaydedildi. Filodaki uçak sayısının 2025 sonuna kadar 105'e çıkmasının planlandığı belirtildi.

Yeni havayolu firmasının ilk uçuşunu, üzerinde İngilizce ve İtalyan Bayrağı renklerinde "2021'de doğdu" yazılı uçakla yapacağı bildirildi.

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı

İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı
AA / Michele Novaga - Son Dakika Haberleri
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Nihal Yalçın Zeynep Bastık Seren Serengil
Spor Cristiano Burak Elmas Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalyan havayolu firması Alitalia son uçuşuyla faaliyetlerini noktaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 02:34:21. #1.12#