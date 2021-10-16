İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da sendikaların çağrısı ile toplanan yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü.

İtalya'da sendikaların çağrısı ile toplanan yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü.

İtalya'nın başkenti Roma'da İşçi sendikalarının önderliğinde faşizm karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Cgil, Uil ve Cisl sendikalarının çağrısıyla ve "Faşizm, bir daha asla" temasıyla düzenlenen gösteride, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Cgil binasına düzenlenen saldırının arkasında olduğu öne sürülen neo-faşist parti Forza Nuova'nın feshedilmesi çağrısında bulunuldu. Geçtiğimiz hafta Covid-19 sertifikası (Yeşil Geçiş Kartı) protestoları sırasında ülkenin en büyük işçi sendikası Cgil'in binasına yapılan saldırı üzerine düzenlenen gösteriye, Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, eski Başbakan ve M5S lideri Giuseppe Conte ve Demokratik Parti Genel Sekretei Enrico Letta'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Cgil (İtalya Genel İş Konfederasyonu) Genel Sekretei Maurizio Landini yaptığı konuşmada, "Bu gösteride, herkes için demokrasiyi savunuyoruz. Cgil'e yapılan saldırı, aslında tüm ülkenin çalışma onuruna yapılmış bir saldırıdır. Biz de kimseyi savunmak için değil, demokrasiyi savunmak ve geliştirmek için buradayız" dedi.

İtalya'da tüm işyerlerinde çalışanların Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı ibraz etmesi zorunluluğu geçtiğimiz cuma günü yürürlüğe girmişti. 9 Ekim Cumartesi günü Covid-19 Yeşil Geçiş Kartı'na karşı başkent Roma'da düzenlenen protestolarda, bazı göstericiler Cgil binası ve bir hastaneye saldırıda bulunmuştu. Saldırılardan sorumlu tutulan Forza Nuova Partisi'nin internet sitesi savcılık talebiyle erişime kapatılmıştı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü

İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi

Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçiye verilen hediye sevindirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Meral Akşener
Magazin Burak Sergen Nihal Yalçın
Spor Stefan Kuntz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Hava Durumu Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İtalya'da yaklaşık 200 bin kişi faşizme karşı yürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 22:44:36. #1.13#